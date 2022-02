Flavius Stoican, pe modelul Dan Petrescu: ,,Suntem singura echipă din România care a jucat la două zile”

Flavius Stoican, antrenorul celor de la Dinamo Bucureşti, a reacţionat după ce echipa sa a remizat pe terenul celor de la UTA Arad, scor 0-0, cu doi oameni în minus.

Tehnicianul se declară mulţumit de atitudinea elevilor săi, pe care i-a remarcat că au alergat până la epuizare. Acesta spune că punctul obţinut la Arad este unul de moral, chiar dacă echipa nu urcă în clasament. Stocian nu înţelege cum de echipa sa a jucat meciuri la două zile diferenţă în Liga 1.

,,Am văzut astăzi o echipă care a jucat cu doi oameni mai puțin și a alergat până la epuizare. Să nu uitați că suntem singura echipă din România care a jucat din două în două zile. E un punct de moral, fiindcă nu am urcat în clasament. Nu o să fie un meci ușor cu Gaz Metan. Indiferent de ce se întâmplă la ei în club nu vreau să luăm în seamă.

Nu mai au nimic de pierdut. Știam cât de mult își doresc jucătorii. Important e să nu mai aibă presiunea asta a rezultatelor. Cu acest punct sper să aibă încredere și să fie din ce în ce mai bine. Criticile au venit din exterior, de la oameni care nu sunt în clubul Dinamo.

Tocmai asta am și discutat cu ei. Oamenii i-au aplaudat, i-au încurajat. Chiar dacă nu am pus probleme pe faza de atac, în apărare am fost buni”, a declarat Flavius Stoican, la finalul jocului cu UTA Arad.

În urma acestui rezultat, UTA Arad a rămas pe locul 10 în Liga 1, unde a acumulat 33 de puncte în clasament, în 26 de etape disputate.

De partea cealaltă, Dinamo a rămas pe locul 15 în Liga 1, unde a acumulat 13 puncte în clasament, după 26 de partide jucate în campionat.