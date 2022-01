Florentin Petre a lăsat Brăila pentru un nou proiect: „Am venit cu aceeași ardoare pe care o știți”

Fostul internațional nu a stat prea mult fără echipă după ce s-a despărțit de divizionara secundă pe care o pregătea din 2018.

La dar două zile după ce a împlinit 46 de ani, cel poreclit „Piticu” a ales să preia Ceahlăul Piatra Neamț, echipă aflată pe locul 6 în prima serie a celui de-al treilea eșalon al fotbalului de la noi.

„Am venit cu sufletul, cu aceeași ardoare pe care o știți. Am aceeași pasiune și același respect, exact cum am fost ca jucător. Am venit să câștig, am venit să fac performanță. Am făcut performanță la Brăila din foarte puțin. Acolo, grupul și vestiarul au făcut diferența.

Eu sunt responsabil pentru tot ce se va întâmpla în vestiar. Eu voi răspunde pentru toate rezultatele pe care le vom avea, mi se pare un lucru normal. Voi face tot posibilul să creez un grup de jucători la fel cum eram și eu ca fotbalist”, a transmis Florentin Petre la conferința de presă de prezentare.

Nemțenii au fost marea dezamăgire a primei părți a sezonului. Galben-negrii trag tare să prindă play-off-ul, pentru ca apoi să poată să spere la mult dotita promovare, așteptată de 4 ani sub Pietricica.

„Am vorbit și cu alți antrenori din grupă și au spus că la începutul campionatului aici era cel mai bun lot și toată lumea se speria că Ceahlăul va promova la pas. Cum se întâmplă în fotbal, ceea ce pui pe hârtie nu se materializează în teren. Nu a fost o negociere, ci o discuție prietenească.

A durat maxim o oră. În momentul în care am văzut proiectul pe care îl au în desfășurare am acceptat fără să țin cont de aspectele materiale, pe care foarte mulți antrenori și jucători se axează în primele discuții”, a adăugat noul antrenor al Ceahlăului.