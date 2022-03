Florin Bratu, impresionat de Toni Petrea: ,,Este foarte bun, sincer”

Florin Bratu, selecționerul naționalei U21 a României, susține că jucătorii de la FCSB cu care a lucrat au oferit doar reacții pozitive la adresa lui Toni Petrea. În plus, fostul atacant a participat la câteva dintre antrenamentele susținute de și a rămas impresionat.

,,Pot să-ți spun feedback-ul jucătorilor despre Toni Petrea? Este foarte bun, sincer, ca antrenamente, restul nu este problema mea. Asta mă interesează pe mine, din punct de vedere al ciclului săptămânal, cum se descurcă, la ce nivel îi aduce și bineînțeles nivelul motivației.

Eu am participat la antrenamente la Toni Petrea și mi-a plăcut ce am văzut, restul… Nu degeaba a venit Toni Petrea, erau foarte mulți antrenori care își doreau să vină și anumiți jucători au fost întrebați cine și-ar dori să vină la echipă. Eu nu știu ce se întâmplă în timpul meciurilor, nu am informații”, a declarat Florin Bratu pentru DigiSport.ro.