Florin Bratu, mesaj pentru Gigi Becali: „Bagă-l să joace că are calitate!” – Pe cine propune în primul „11” al bucureștenilor!

FCSB l-a adus în perioada de transferuri din vară pe mijlocașul Marco Dulca, de la Chindia Târgoviște. De atunci, tânărul fotbalist și-a făcut apariția sporadic în echipa pregătită de Nicolae Dică.

Florin Bratu, fostul selecționer al României U21, i-a transmis în mod clar lui Gigi Becali să nu renunțe la Marco Dulca. Iată ce a spus Bratu.

„Bagă-l să joace că are calitate!”

„FCSB are probleme, de fapt, la mijloc. Au dispărut mijlocașii aceia centrali, gen Bourceanu și Pintilii. Toate acțiunile au fost pe fundașii centrali și este greu. Edjouma și Olaru nu au profil defensiv. Mie îmi place de Dulca, e un număr 6 puternic, agresiv. Nu-i cere să dribleze, nu e calitatea lui.

E harnic, îți dublează foarte bine, îți închide zona. Mi se pare că i s-a pus prea repede o etichetă. Nea Gigi, bagă-l să joace că are calitate! Am încredere în el că are calitate. E un jucător tânăr care nu te trădează. Storci tricoul de pe el! FCSB are nevoie de un astfel de jucător”, a declarat Florin Bratu, citat de digisport.ro.

Marco Dulca a bifat până acum 6 meciuri la FCSB. Pentru Chindia, fosta sa echipă, mijlocașul de 23 de ani a marcat 4 goluri și a oferit 2 assist-uri în 73 de partide.