Florin Bratu, noi detalii despre relația cu Radu Drăgușin: „Nu am mai vorbit cu el”

După ce Radu Drăgușin a refuzat ultima convocare la reprezentativa de tineret a României, Florin Bratu a avut un nou mesaj pentru tânărul internațional.

Selecționerul tricolorilor ”mici” a precizat că nu este supărat pe fundașul de 19 ani și a transmis că îl poate ajuta pe acesta cu sfaturi oricând este nevoie.

Drăgușin a afirmat că vrea să se concentreze pe situația sa de la Sampdoria, acolo unde a fost împrumutat de Juventus. Fundașul central ar putea debuta pentru noua sa echipă de club în acest weekend, împotriva celor de la Cagliari, formația lui Răzvan Marin, în etapa a opta din Serie A.

„Drăgușin are meci în weekend. Nu am mai vorbit cu el, dar nu e nicio problemă. Eu i-am transmis că dacă pot să-l ajut cu ceva, îl voi ajuta cu mare drag. Săptămâna viitoare voi lua din nou inițiativa, îl voi suna să-l întreb dacă îl pot ajuta cu un sfat, cu orice are el nevoie. De aceea sunt acolo, face parte din fișa postului.

Sper ca el să revină la sentimente mai bune, să-și găsească echilibrul emoțional la echipa de club, să înceapă să joace și atunci toată lumea va fi fericită”, a declarat cel poreclit ”Mitraliera”, pentru Digi Sport.