Florin Bratu nu a stat pe gânduri! Replică pentru Manea: „Eu decid aici cine joacă”

Reprezentativa U21 a României a făcut egal cu selecționata similară a Georgiei, scor 1-1, în cadrul unui meci amical, disputat la Voluntari, pe stadion ”Anghel Iordănescu”.

Aflat la debutul pe banca tehnică, Florin Bratu a analizat prestația elevilor săi și a scos în evidență lucrurile pozitive, dar și mai puțin reușite, pe care speră să le poată corecta în viitorul apropiat.

De asemenea, noul selecționer al naționalei de tineret a explicat de ce l-a folosit pe Radu Drăgușin doar pe finalul partidei, drept replică la atacurile agentului Florin Manea.

„Bineînțeles că am trăiri, este și normal. Cu puțină teamă, atunci când îți e teamă ești și pus în gardă. E normal, aveam 24 de jucători noi și nu știam exact reacția lor. Sunt multe lucruri de discutat, am văzut multe lucruri pozitive, vom învăța din cele pe care nu le-am făcut bine.

Avem undeva între 50 și 60 de jucători în aria de selecție. Străinătate, Liga 1, Liga 2. O nouă generație, nu e simplu, trebuie să avem răbdare. Vreau să dezvoltăm cultul victoriei, să nu pierdem, cel puțin, să ne luptăm cu toți adversarii. Ne-am strâns acum o săptămână să închegăm niște lucruri, dar nu e simplu. Am văzut o determinare foarte bună la toți jucătorii. Din acest meci vom extrage multe lucruri bune și mai puțin bune ca la următoarele acțiuni să corectăm ce avem de corectat.

Am făcut schimbările târziu pentru că stăteam destul de bine în teren, acopeream bine zonele. În momentul acela, echipa era destul de bine echilibrată, nu doream să destabilizez blocul funcțional și m-am gândit la acest lucru. Nu schimb doar de dragul de a schimba. Sunt meciuri amicale, dar noi suntem judecați după rezultate și lucrul acesta l-am învățat în cariera de jucător și antrenor.

Nu mi-a plăcut că am luat gol. În rest, sunt foarte fericit de atitudinea jucătorilor, că mesajele transmise la antrenamente le-au pus în aplicare. Lucrul acesta îmi arată că am niște jucători și o echipă inteligentă.

(n.r. despre declarațiile lui Florin Manea) În poziția acesta, mă aștept la orice. Sunt pregătit pentru orice. Nu pretind să mulțumesc pe toată lumea, așa că eu decid aici cine joacă. Așa am văzut eu lucrurile. Radu Drăgușin este un fotbalist pe care vrem să-l vedem jucând. El n-a mai jucat de foarte, foarte mult timp, e un jucător admirabil, dar n-are ritm, intensitate. Am preferat să joc cu doi jucători – Racovițan și Screciu – care au un ritm și o intensitate bună. În perspectivă, se pot naște 3 fundași centrali buni – Screciu, Racovițan și Drăgușin, atunci când se va pune pe picioare. Sigur are calitate”, a spus Bratu, la TVR.