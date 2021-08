Florin Bratu, primele cuvinte ca selecționer al României U21: „Nu e ușor, vin după Rădoi și Mutu!”

Tehnicianul român în vârstă de 41 de ani a fost alesul celor de la FRF pentru funcția de selecționer al reprezentativei U21!

Rămasă fără antrenor după ce Adrian Mutu nu și-a mai prelungit înțelegerea cu Federația Română de Fotbal, selecționata de tineret a României va fi pregătită de acum înainte de Florin Bratu. La scurt timp după anunțul oficial, fostul atacant a oferit și prima reacție, mărturisind că este gata să dea totul pentru a obține cele mai bune rezultate la cârma reprezentativei U21.

„Nu e ușor, vin după Mirel Rădoi și Adi Mutu, antrenori care s-au calificat. Acum se vor schimba generațiile, vor fi generațiile 2000-2002. Nu mă sperie, este o presiune cu care am fost obișnuit când eram jucător și, cu siguranță, promit să dau totul pentru a duce, în prim plan, jucători importanți. Aici mă refer la prima reprezentativă.

E o generație pe care eu am antrenat-o, atunci când am antrenat U18. Sunt jucători pe care eu îi cunosc, pe care îi văd săptămână de săptămână. Am încredere că putem forma un grup unit, o generație bună, o echipă care să aibă rezultate”, a spus Bratu, pentru FRF.ro.

Tehnicianul în vârstă de 41 de ani era liber de angajament după despărțirea de Concordia Chiajna, de la sfârșitul anului trecut. Dinamo 2, CS Tunari, Dinamo, România U18, Aerostar Bacău și Turris Turnu-Măgurele sunt formațiile pe care fostul atacant le-a pregătit de-a lungul carierei de antrenor.