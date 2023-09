Florin Farcaș, antrenorul lui FC Bihor Oradea, reacție după eșecul cu FCSB: „Am întâlnit un adversar puternic!”

FC Bihor Oradea a pierdut în primul meci din grupele Cupei României. Florin Farcaș, antrenorul echipei, a reacționat după meci.

Mai exact, tehnicianul bihorenilor consideră că elevii săi s-au ridicat la nivelul competiței, dar că adversarul a fost mult prea puternic. Iată cum a comentat eșecul cu FCSB.

„Am întâlnit un adversar puternic!”

„A fost un eveniment important pentru orașul nostru acest meci. Am adus la Oradea una dintre cele mai iubite și valoroase echipe din România. Cred că lumea astăzi a văzut că am făcut un joc bun. Ne-am ridicat, cât de cât, la așteptările publicului. Suntem mulțumiți de ce am realizat în jocul de astăzi.

A fost o oarecare presiune pentru că am întâlnit un adversar puternic. Le-am spus jucătorilor înainte de meci că trebuie să joace cu sufletul. Eu zic că elevii mei au făcut un joc bun astăzi, s-au ridicat la valoarea competiției

(n.r. cât a contat că în tribune a fost prezent Emeric Ienei) Foarte mult, domnul Emeric Ienei este un simbol pentru tot ce înseamnă fotbalul românesc. Ați văzut cu câtă căldură l-a aplaudat publicul.

Pentru noi este un gest de respect că a putut veni la acest joc. De asemenea, mulțumim și publicului care a fost alături de noi”, a spus Florin Farcaș, după eșecul cu FCSB.