Florin Gardoș, clinci cu Dana Budeanu: „Așa fac țăranii cocliți” – Ce a filmat fotbalistul

Florin Gardoș a postat pe TikTok un filmuleț prin care o sfidează pe Dana Budeanu.

„Toți meltenii se pozează lângă grătar, cu micii pe grătar și cum fac ei ceafă. Ce aveți, bă băiatule? Ce e, mă, aia? Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule? Cum să te pozezi făcând grătar? Cum? Ce ne arăți? Că ai mâncare? Am mâncare, am burta plină… E OK. Care e semnificația acestor poze de țărani cocliți? Cum face el grătar, ce mișto e cu fumul ăla…”, a spus Dana Budeanu.

Pe acest audio cu Dana Budeanu, Florin Gardoș a postat imagini cu o friptură apetisantă. Fotbalistul chiar a scris la descrierea imaginilor: „Îmi cer scuze, doamna Dana”.