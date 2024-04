Florin Manea a dezvăluit echipa cu care poate semna Denis Drăguș: „Suntem foarte aproape să închidem acest transfer!”

Denis Drăguș are un sezon foarte bun. Atacantul român evoluează la Gaziantep, sub formă de împrumut de la Standard Liege.

Florin Manea a dezvăluit numele clubului cu care Drăguș este foarte aproape de a semna. Agentul de jucători a anunțat că discuțiile sunt foarte avansate.

„Suntem foarte aproape să închidem acest transfer!”

„Vești bune! Nu sunt încheiate complet toate negocierile, dar există o ofertă importantă pentru Denis Drăguș de la Trabzonspor. Negocierile sunt foarte avansate. Așteptăm și decizia celor de la Standard Liege, dar eu zic că în mare parte suntem foarte aproape să ne înțelegem. Este o echipă din primele trei din Turcia, probabil vor juca în cupele europene.

Ar fi senzațional și pentru Denis, și pentru Trabzon să reușească acest transfer. Eu zic că va fi un pas înainte pentru Denis și sper să o țină tot așa, să dea la fel de multe goluri ca la Gaziantep.

Am discutat acum 6 ore cu cei de la Trabzonspor. Aseară am avut o întâlnire cu vicepreședintele lor. Am vorbit azi cu cei de la Standard Liege, sunt aceiași patroni ca la Genoa și am o relație bună cu ei pentru că l-am avut pe Radu Drăgușin acolo. Suntem foarte aproape să închidem acest transfer„, a spus Florin Manea, conform Playsport.