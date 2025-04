Florin Manea e deranjat de tratamentul pe care îl primește un fotbalist la Rapid

Florin Manea a vorbit despre situația lui Constantin Grameni la Rapid.

Constantin Grameni a fost transferat de Rapid, în toamna anului trecut, de la Farul Constanța, în schimbul sumei de 400.000 de euro.

Fotbalistul, în vârstă de 22 de ani, nu pare să fie pe placul lui Marius Șumudică, având în vedere că n-a mai prins minute, în tricoul Rapidului, încă de la începutul lunii martie.

„Grameni are contract cu mine. Dacă ni se spune că nu mai este dorit, îi voi găsi cu siguranță echipă. Nu am discuții cu cei de la Rapid, nu m-a sunat nimeni, nu m-a întrebat nimeni nimic. În iarnă, eu i-am adus o ofertă de împrumut de la FC Porto și mi s-a spus că nu, că va juca. Mi s-a spus că se bazează în continuare pe el. Și am văzut… s-au bazat extraordinar de tare pe el”, a declarat Florin Manea, pentru prosport.ro.