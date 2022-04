Florin Manea a spus care va fi destinația lui Radu Drăgușin la vară: „Și-a ales drumul ăsta și merge pe el”

Impresarul Florin Manea a fost primul invitat al lui Claudiu Giurgea la emisiunea „Unu’ la 1”, de la Realitatea Sportivă. Agentul a vorbit, în special, despre situația lui Radu Drăgușin la Salernitana, precizând că fundașul se va întoarce, în vară, la Juventus.

„Cu Radu Drăgușin nu s-a întâmplat nimic. L-a scăpat de două ori pe Lautaro Martinez la meciul cu Inter Milano, după aia a fost rezervă trei meciuri. Dar e normal asta. Când nu joci bine, lași locul altuia”, a precizat impresarul.

Radu Drăgușin se va întoarce, la vară, la Juventus

Florin Manea a dezvăluit și cum privește problema prezenței la echipa națională. „Eu mi-am propus să joace 15 meciuri în Serie A. Are 19, dintre care 9 ca titular. Mi-a depășit cu mult așteptările.

El își dorește să joace mai mult, că doar d-asta vine la națională. Dar are timp, cum zice românul. Ca să fiu sincer, nu știu când are timp. Poate când s-o face frumos afară. Asta este meteahna noastră. Nu încercăm să reconstruim nimic.

La noi nu se vrea treaba asta. A fost alegerea Nedelcearu. Nu am nimic cu nimeni, dar unul joacă în Serie B, altul în Serie A. Pe mine personal nu mă interesează naționala României. Nu îi crește cota. Pentru el e ceva incredibil, el este patriot”, a mai spus impresarul.

Agentul a dezvăluit că Radu Drăgușin are șanse mici să continue la Saernitana și în sezonul viitor. „Ție, ca jucător, îți crește cota când joci în Serie A. În vară se va decide dacă rămâne la Juventus. Dacă e destul de copt, rămâne. Dacă nu – va pleca, dar la alt nivel (n.r. – decât Salernitana).

A fost declarat de trei ori jucătorul meciului la Salernitana. Dar e normal să mai aibă și fluctuații, mai ales la vârsta lui”, a mai spus el.

„Radu Drăgușin și-a ales drumul ăsta și merge pe el”, a declarat impresarul Florin Manea

Impresarul a recunoscut că Radu Drăgușin a fost sunat de reprezentantul unei echipă din Turcia, dar a refuzat să continue respectiva discuție. „Am primit un telefon de la o echipă din Turcia care îl voia, dar am refuzat să discut.

Dacă m-ar fi sunat cineva din România nici nu aș fi răspuns. El și-a ales drumul ăsta și continuă pe el.

Dacă te întorci acasă când dai de greu, înseamnă că refuzi munca. Rămâi acolo și luptă. Când înceți din greșeli, vei deveni un jucător. Dacă vrei să joci cu Lautaro Martinez sau Ibrahimovici, rămâi acolo. O să ți-o iei în freză, dar sigur progresezi.

Asta aș vrea de la jucătorii români: să muncească, nu să se gândească la salarii sau la mașini. Vreau ca fotbalul românesc să crească și să fie respectat”, a mai spus Florin Manea.