Florin Niță vrea la un turneu final: „E promisiunea pe care mi-am făcut-o!”. Mesaj pentru viitorul selecționer

Goalkeeper-ul în vârstă de 34 de ani a rămas numărul 1 în poarta României după retragerea lui Ciprian Tătărușanu, iar prestațiile sale au fost extrem de apreciate de-a lungul timpului!

Florin Niță a fost desemnat tricolorului anului 2021, datorită evoluțiilor sale între buturile primei reprezentative. Actualul portar al celor de la Sparta Praga a vorbit despre grupa României din Liga Națiunilor și a dezvăluit că marele său vis este să ajungă la un turneu final. Totodată, Niță a avut și un mesaj pentru viitorul selecționer și îi cere acestuia să fie ambițios și să scoată maximum din actuala generație.

La prima vedere este o grupă accesibilă. Dar să nu uităm meciurile pe care le-am avut cu Muntenegru, o echipa cu jucători foarte bătăioși. Bosnia-Herțegovina este o echipă pe același stil, agresivă, dar să nu uităm nici de Finlanda. A reușit în campania pentru calificarea la Mondial să câștige 4 puncte în dubla cu bosniacii. Asta îmi spune că trebuie să fim foarte atenți în meciurile pe care le vom avea împotriva lor.

Sigur că îmi doresc acest lucru, să joc cu echipa națională la un turneu final… Este promisiunea pe care mi am făcut-o, dar, înainte de toate, îmi doresc să fiu sănătos ca să pot atinge această performanță. Împreuna cu colegii am avut această serie de meciuri fără gol primit, în afara partidei din Germania. Asta arată că ne-am făcut bine temele. Așa cum toată lumea a spus, victoria cu Islanda ne-a lipsit pentru un loc la baraj. Toți jucătorii au dat totul pe teren, numai că, din nefericire, nu am reușit să înscriem.

Am urmărit și eu toate discuțiile legate de selecționer, îmi doresc un antrenor care să fie ambițios, să își propună rezultate importante. Indiferent cine va fi numit, cu siguranță o să audă acest lucru de la toată lumea: să aibă multe realizări și multă baftă! Hai, România!, a spus Niță, potrivit FRF.