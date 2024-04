Florin Pîrvu nu are timp să se gândească la eliminarea din Cupa României: „Urmează meciuri foarte importante în campionat”

Formaţia de ligă secundă Corvinul Hunedoara s-a calificat în premieră în finala Cupei României la fotbal.

Florin Pîrvu este cu gândul la următoarele meciuri din campionat

Formația din Hunedoara a învins-o pe FC Voluntari cu 3-1 (1-1), pe Stadionul „Michael Klein”, în prima semifinală a competiţiei.

Antoniu Manolache (20) a deschis scorul în urma unui corner, Alexandru Neacşa a readus echipa gazdă în avantaj (61), cu un şut de la distanţă care l-a surprins nepregătit pe portarul Octavian Vâlceanu, iar Marius Coman (72) a închis tabela după o minge respinsă de acelaşi Vâlceanu.

Golul oaspeţilor a fost reuşit de Daniel Florea (33), după o neînţelegere între Manolache şi portarul Ştefan Lefter.

„Aș vrea să vă spun că ne-am dorit să ajungem mai departe, am ajuns până în semifinale și ne doream să jucăm finala. Din păcate, nu am reușit în seara asta să trecem mai departe, am întâlnit o echipă foarte motivată a Corvinului Hunedoara, susținută de un public minunat.

Ca joc, din păcate nu am făcut un joc cum mi-am dorit eu în seara asta, dar pot să vă spun că gândul nostru, chiar după finalul de meci, este către ceea ce urmează. Urmează o serie de meciuri foarte importante în campionat.

Mai sunt meciuri importante, urmează o serie de trei meciuri foarte, foarte grele. Deja gândul meu zboară către primul joc, cel de la Iași”, a spus antrenorul ilfovenilor, Florin Pîrvu.