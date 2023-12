Florin Prunea a dezvăluit pe cine vrea în conducerea lui Dinamo: „Ar fi extraordinar!”

Dinamo trece printr-o perioadă dificilă. „Câinii” și-au schimbat antrenorul, fiind preluați acum de croatul Zeljko Kopic.

Florin Prunea, fostul dinamovist, a dezvăluit numele celui pe care îl vrea în conducerea echipei din „Ștefan cel Mare”. Iată cea spus fostul internațional român.

„Ar fi extraordinar!”

„E bine că s-au mișcat repede. Toată lumea trebuie să vină în spatele lui. Eu cred că au fost în discuții cu el de câteva zile, restul au fost discuții pentru presă.

Dacă Dinamo ar reuși să-l convingă pe Andone să aibă o funcție de conducător, ar fi extraordinar. Are nevoie de jucători, am văzut că Dinamo e în discuții cu Jefte, care e peste tot ce are Dinamo în acest moment.

Lucrurile se mișcă și se mișcă într-o direcție bună. Nu e de râs, avem o mare problemă cu antrenorii români. Avem antrenori de care nu te poți atinge deloc și mai sunt ceilalți care acceptă aproape orice.

Nu numai Dinamo face aceste chestiuni, eu cred că Dinamo a negociat cu el de mai multe zile. Are nevoie de ajutor”, a spus Florin Prunea, pentru Digi Sport.