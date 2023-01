Florin Prunea, acid la adresa lui Vlad Iacob: „Du-te, tată, la Crucea Roșie, du-te frumos!”

Florin Prunea, fostul internațional român, a vorbit recent despre Vlad Iacob, administratorul special de la Dinamo.

Se pare că fostul mare portar nu este de acord cu poziția lui Iacob la Dinamo, considerând că face un voluntariat inutil.

„Du-te, tată, la Crucea Roșie, du-te frumos, că ai unde să faci voluntariat dacă vrei, dar nu la Dinamo București!”

„Am urmărit acest «război» și i-am spus lui Răzvan Zăvăleanu: «Băi, grijă mare pe cine puneți acolo, trebuie să pui oameni care se pricep la fotbal, nu tot felul de aventurieri din ăștia voluntari». Eu, în fotbal, nu am mai auzit până acum de voluntariat. Du-te, tată, la Crucea Roșie, du-te frumos, că ai unde să faci voluntariat dacă vrei, dar nu la Dinamo București.

(n.r. – Dar de ce nu crezi asta?) Văd războiul ăsta care a izbucnit, de fapt, a fost declanșat de specialul Vlad Iacob. Văd război! L-am văzut pe Vaișcovici la televizor, omul are dreptate, păi de asta are nevoie Dinamo acum? Dinamo este cu un picior în groapă și are nevoie de o luptă pentru putere, asta are nevoie? Am înțeles că l-au pus pe băiatul ăsta (n.r. – Vlad Iacob) pentru că aduce sponsori. Acum văd în presă că Dinamo este cu un picior în groapă și că nu are sponsori. De ce l-ați mai adus?

Să pună oameni profesioniști, pentru că Dinamo este un brand. În loc să strângă rândurile, pentru că dacă planul de reorganizare nu trece, s-a terminat, se vor spăla pe mâini și vor da din nou vina pe Șerdean, îți spun eu. Ce vină are el? Cei care au retrogradat Dinamo sunt de vină, nu Șerdean, Țălnar – Florin Prunea”, a declarat Florin Prunea, pentru Pro Sport.