Florin Prunea îi distruge pe cei de la FRF: ”Acest domn Mihai Stoichiță ne ia la mișto!”

Naționala U20 are înregistrat rezultate foarte slabe de când a fost înființată.

Antrenor este Daniel Pancu, iar Florin Prunea a sărit în apărarea fostului Rapidist.

Fostul oficial de la Dinamo i-a atacat pe cei de la FRF.

”România campioană europeană la U 21? Hai să mai așteptăm un pic. Hai să așteptăm până la meciul cu Spania că o să vedem noi ce campioană europeană la U 21 vom deveni. Atunci vom vedea cum și dacă acest domn Mihai Stoichiță ne ia la mișto. Sau mai bine zis, cât ore ne mai ia la mișto! Așteptați încă puțin și o să vă convingeți.

Dar meciul cu Portugalia U 21 l-a văzut? Voi mă întrebați acum și de U 20 și de meciul cu Norvegia, nu? Păi ce vreți să facă Pancu? Să joace el? Omul ăsta nu are ce să facă. Lucrează cu marfa pe care o are la dispoziție, iar la aria de selecție e jale. Și dacă îl aducem pe Mourinho la naționala U 20 tot nu mai avem ce să facem și tot de râsul Europei o să fim. Nu ai cum să faci rezultate dacă tu aduci jucători de prin Liga 2 și poate chiar a treia. Păi, noi avem un fotbal normal la Liga 2? Voi credeți că acest campionat de Liga 2 crește în valoare cu echipe care nu au dreptul de promovare sau cu echipe care nu pot retrograda…că mai găsim noi o soluție să rămână X sau Y tot în Liga 2? De fotbalul de la Liga 3…ce să mai vorbim. Ăla e ținut doar pentru voturile de la alegeri. Nu ai cum să faci rezultate la U 20 și nu ai cum să ai jucători în formă cu fotbaliști de mâna a treia sau mai rău. Nici măcar Ianis Stoica că nu mai crește în valoare. Observ că nici pe la U Cluj nu joacă, deci ce să facă la U 20?

Însă, știți ce e cel mai dureros lucru? Vreau să vă uitați pe rezultatele naționalelor noastre din ultimul an. Am primit peste 200 de goluri și cred că vreo 30 doar în ultima lună. Suntem de tot râsul, iar noi visăm una și alta. Sub acest sistem de la FRF am ajuns ciuca bătăilor prin Europa cu aceste naționale ale noastre și stați liniștiți că o să vină decontul și pentru regula aia U 21”, a spus Prunea, pentru ProSport.