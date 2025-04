Florin Prunea îl atacă dur pe Flavius Stoican

Conducător al clubului Poli Iași în perioada 2012-2017, fostul internațional Florin Prunea a avut o reacție foarte dură la adresa lui Flavius Stoican, fostul său coleg de echipă de pe vremea când jucau la Craiova.

Florin Prunea (56 de ani) a povestit episodul când Flavius Stoican (48 de ani), devenit antrenor, urma să îl înlocuiască pe Eugen Neagoe de pe banca tehnică de la Iași, dar mai ales modul în care fostul său coleg a acționat.

„Cât de des vorbesc eu cu Stoican? Nu vorbesc deloc cu Stoican! Domnul Stoican… Când am plecat eu, cu domnul Neagoe, de la Iași, după ce domnul Neagoe nu a pierdut 15 jocuri, am terminat al doilea an consecutiv, am câștigat play-out-ul, știam că primarul, Chirica ăsta, vrea să ne dea afară pe amândoi, să nu ne prelungească contractele. Și domnul Stoican era de vreo trei zile prin Iași.

Și eu am aflat: «Băi, vezi că l-am văzut pe Stoican prin oraș.» Și l-am sunat: «Auzi, mă, nu s-a răcit bine cadavrul lui Neagoe și tu vii pe aici, mergi prin oraș și nu dai un telefon?». Coleg al nostru de echipă domnul Stoican, că am jucat la Craiova împreună.

«Și tu ce faci?», «Ce să fac? Pe la Craiova, pe aici!», «Unde ești, mă? Ieri la cafea, ce căutai acolo, acolo? Ești în Iași, nu?» Și l-am luat: «Pe unde ești?», «Sunt la Craiova, sunt bine!», «Ești la Craiova, ă?»”, a spus Florin Prunea, la I AM SPORT.