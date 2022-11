Florin Răducioiu, antrenor?: „A fost o experienţă extraordinară!”. Ce a spus fostul internațional român despre perioada în care a fost tehnician!

Florin Răducioiu, fostul internațional român, s-a declarat încântat de victoria naționalei Iranului în fața Țării Galilor (2-0) la CM 2022.

Această ocazie i-a oferit prilejul lui Răducioiu să facă o dezvăluire din trecutul său. Mai exact, fosta glorie a lui Dinamo a declarat că a pregătit o grupă de juniori a unui club din Iran.

„Nimeni nu ştie!”

„Pentru ei e un rezultat fantastic, mai ales că, nu vreau să intru… eu sunt apolitic, dar sunt mari probleme acolo, ştiţi foarte bine, şi cred că această victorie pentru poporul iranian îndulceşte un pic.

Sunt foarte mari iubitori, eu am fost în Iran şi ştiu foarte bine ce este acolo. Am antrenat acolo câteva luni o echipă de copii, nimeni nu ştie, Milan Academy, am antrenat o echipă de copii de 14 ani.

Am stat două luni acolo, a fost o experienţă extraordinară, mă bucur foarte mult pentru ei şi, iată, au speranţe, de ce nu, să se califice mai departe”, a declart Florin Răducioiu, pentru orangesport.ro.