Florin Răducioiu l-a criticat dur pe Florinel Coman

Fostul internațional Florin Răducioiu, jucător la Dinamo în prima parte a carierei, l-a criticat pe Florinel Coman, după declarațiile pe care le-a dat la finalul meciului dintre Dinamo și FCSB, scor 0-1.

„Ne așteptam să facă un joc defensiv, dar asta este. Cu echipele mai mici trebuie să jucăm mai mult pozițional”, a „înțepat” Florinel Coman, marcatorul singurului gol al partidei, la flash-interviu.

La auzul acestei declarații, Florin Răducioiu, legenda lui Dinamo, s-a enervat și a avut o replică tăioasă. „E o lipsă de respect. O dovadă cumva de aroganță. Nu mi se pare ca el joacă la o echipă mare. Nu câștigă nimic de ani de zile.

E un jucător care a încercat să plece în Occident, dar n-a reușit să facă asta tocmai din cauza lui. Mai are de învățat”, a declarat Florin Răducioiu la Prima Sport.

„A fost un meci greu, în derby se dau mereu lupte grele. Se uită de fotbal, se joacă mai dur. Nicio echipă nu vrea să piardă. Dăruirea și calitatea au făcut diferență. A fost o lovitură liberă, o execuție foarte frumoasă. Mă bucur că am reușit să marchez. Ne așteptam să facă un joc defensiv, dar asta este. Cu echipele mai mici trebuie să jucăm mai mult pozițional.

A fost un meci echilibrat, au jucat foarte bine și ei. Până la urmă e bine că am reușit să câștigăm. Am văzut meciul lui CFR Cluj, am intrat în vestiar și am zis că nu trebuie să mai dăm cu piciorul acestei șanse. Am dedicat golul fetiției, familiei mele. Mereu fac asta”, a explicat Coman.