Florin Răducioiu, laude la adresa lui Cristiano Bergodi: „Mă închin în faţa acestui antrenor!”

Cristiano Bergodi a reușit în acest sezon să câștige supercupa, să o ducă pe Sepsi în play-off, dar mai ales a reușit să câștige Cupa României pentru al 2-lea an consecutiv.

Tehnicianul italian se va despărți în această vară de formația covăsneană. Florin Răducioiu, analistul TV, a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului. Iată ce a spus.

„Mă închin în faţa acestui antrenor!”

„Nu putem să trecem cu vederea munca acestui antrenor, această echipă care a avut, totuşi, un parcurs un pic oscilant. Dar am văzut şi lucruri bune, am văzut o echipă care are oarecum un stil de joc.

Are nevoie de timp, el a făcut asta la Sepsi și nu întâmplător au ajuns aici. Nu cunosc exact problemele care sunt între el şi, probabil, echipă, dar nu ştiu de ce, au câştigat Cupa României, nu ştiu ce se întâmplă între relaţia dintre patron şi el, dar mi se pare nejust în momentul de faţă.

Ce am citit… E nejust comportamentul faţă de antrenorul Bergodi, care vrea să facă un club mai performant, cerând câteva întăriri. Ţinând cont de bugetul lor, vrea mai mult, vrea să se bată pentru un loc în cupele europene. Mă rezum aici.

Mă închin în faţa acestui antrenor, îmi place foarte mult modul lui de a lucra, îmi place foarte mult cum comunică cu presa, îmi place foarte mult că vorbeşte limba română destul de bine, chiar foarte bine.

Am numai cuvinte de laudă. Să ridici două Cupe ale României în doi ani… nimeni nu vorbea de această echipă. Nu am alte informaţii nu ştiu ce se va întâmpla, dar mi-ar părea foarte rău să nu îl mai vedem pe Bergodi în campionatul României, la această echipă, care e un pic creaţia lui”, a spus Florin Răducioiu, potrivit Orange Sport.