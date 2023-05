Florin Talpan, în război cu fanii CSA Steaua: „M-au dezamăgit mult în ultimul timp și nu am ce să mai discut cu suporterii!”

CSA Steaua traversează o perioadă mai puțin plăcută. Florin Talpan, juristul echipei, a vorbit recent despre conflictul cu fanii „Militarilor”.

Mai exact, Talpan a declarat că nu mai are niciun fel de relație cu aceștia, fiind profund dezamăgit. Iată ce a spus.

„M-au dezamăgit mult în ultimul timp și nu am ce să mai discut cu suporterii!”

„Nu știu cum vor suporterii să meargă la TAS. Lăsați-mă să mă interesez să văd despre ce e vorba. Cu mine nu a discutat nimeni. Să vedem exact ce vine de la federație și clubul trebuie să ia decizia asta, nu suporterii.

Problema este că decizia este doar a clubului, nu a suporterilor! Eu nu am comunicare cu suporterii pentru că m-au dezamăgit mult în ultimul timp și nu am ce să mai discut cu suporterii. Eu nu sunt un om care să fiu controlabil de unii suporteri de la AS47.

Eu îmi fac treaba pe linia mea, nu am nicio treabă și nu mă subordonez suporterilor. Fiecare să-și vadă de ale lui. Eu am foarte multe dosare și nu am timp de astfel de dispute. Poate va veni o decizie favorabilă din partea federației. De ce să ne gândim atât de departe? Nu ați văzut? Jucăm cu Kosovo, dar România nu recunoaște acest stat. Aici federația ține cont de decizia UEFA”, a spus Florin Talpan, pentru Fanatik.