Florin Tănase, „ajutat” de un fost antrenor al lui Dinamo să plece de la FCSB: „Am fost sunat!”

Unul dintre jucătorii cheie ai FCSB-ului din ultimele sezoane, căpitanul Florin Tănase, pare că are zilele numărate la formația „roș-albastră”!

Decarul FCSB-ului a izbutit să termine campionatul pe prima poziție în ierarhia golgheterilor, iar reușitele sale s-au dovedit în mai multe rânduri providențiale pentru echipa lui Toni Petrea. Rămas să ducă greul după transferul lui Dennis Man și accidentările lui Florinel Coman, Florin Tănase a impresionat în acest sezon, iar evoluțiile sale se pare că au atras ca un magnet echipele în jurul său.

Eugen Neagoe, ultima dată antrenor al Astrei Giurgiu, a dezvăluit că a fost sunat de cineva din zona Golfului și întrebat despre Florin Tănase, golgheterul Ligii 1. Tehnicianul în vârstă de 53 de ani este de părere că fotbalistul FCSB-ului este unul dintre cei mai valoroși jucători din competiția internă și consideră că mijlocașul „roș-albaștrilor” trebuie să dovedească și în cupele europene că merită să se transfere la o echipă puternică.

„Am fost sunat de cineva din zona arabă, de la un club, și chiar am vorbit de Florin Tănase. Din punctul meu de vedere este un jucător foarte valoros. El cred că are motivație, a demonstrat și în campionatul care tocmai s-a terminat. Este unul dintre cei mai valoroși jucători din campionatul nostru, cred că mai are motivație.

Tănase mai poate juca zece ani, este logic să aibă motivație. Acum trebuie să joace cât mai bine în Conference League, să câștige campionatul în România, asta își dorește fiecare jucător. FCSB și Universitatea Craiova trebuie să se miște, să se întărească, pentru a se putea bate cu CFR. Dacă va pleca și Tănase, va fi foarte greu pentru ei să țină ritmul”, a spus Neagoe, pentru Digi Sport.

4.000.000 de euro este cota de transfer a căpitanului celor de la FCSB, fotbalist care se află din vara anului 2016 în curtea “roș-albaștrilor”, după transferul de la Viitorul Constanța. 35 de meciuri, 25 goluri și 7 pase de gol este bilanțul lui Florin Tănase în acest sezon.