Florin Tănase pleacă la Al Jazira! Gigi Becali a confirmat transferul! Motivul pentru a picat oferta de la Shanghai Port

Mijlocașul Florin Tănase a decis să accepte oferta echipei arabe Al Jazira, astfel că transferul la formația chineză Shanghai Port a picat.

Gigi Becali ia mai puțini bani de la Al Jazira pe Florin Tănase

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a confirmat faptul că Florin Tănase va juca în Emiratele Arabe Unite, la Al Jazira, deși pe 27 iulie anunța că jucătorul va semna cu gruparea chineză Shanghai Port.

„Tănase pleacă la Al-Jazira. Chinezii dădeau mai mult după, eu voiam să-l dau în China. Am zis bine. Chinezii îi dădeau 1 milion de euro salariu şi ăştia îi dau 1,8 milioane. E diferenţă mare. Luam mai mulţi bani eu din China, dar am zis că nu are rost”, a declarat Becali, conform Orange Sport.

Ca urmare, Florin Tănase va semna cu echipa din Emiratele Arabe Unite un contract pe 2 ani, cu posibilitatea de prelungire pe încă un sezon.

În afară de aspectul financiar, alt motiv pentru care Florin Tănase a refuzat echipa din China este că dorește să fie aproape de familie, în special de soția care în luna martie a născut.