Florin Tănase va pleca la Shanghai Port! Ce salariu va avea la echipa echineză

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a anunţat transferul jucătorului Florin Tănase pentru 3 milioane de euro la Shanghai Port, campioana Chinei din 2018.

Florin Tănase nu va mai juca cu cu Saburtalo în Conference League, pentru a pleca în China

Mijlocașul care pe 30 decembrie va împlini 28 de ani va avea un salariu de 1 milion de euro la noua sa echipă.

„Am ajuns la un acord cu clubul chninez, iar Tănase va avea salariu 1 milion de euro. Sunt liniştit. Aveam un stres mai mult cu salariul. Am scăpat de 40.000 de euro, plus 3 milioane de euro.

Nu mai dau bani din buzunar. Nu se mai vorbeşte de retragere acum (n.r. – a sa din fotbal). Deja s-a făcut bugetul. Nu mai trebuie să dau bani de la mine. Tănase nu va juca mâine (n.r. – cu Saburtalo în Conference League), pleacă astăzi”, a spus Gigi Becali la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la PRO Arena.

Gigi Becali a spus că și Darius Olaru este pe picior de plecare de la FCSB

Florin Tănase a ajuns la FCSB în august 2016, când a fost achiziţionat de la FC Viitorul. În cariera sa, el a mai evoluat doar o jumătate de sezon la FC Voluntari în 2013. Ultimul meci jucat pentru echipa roș-albastră este înfrângerea în fața Rapidului, 0-2 în Etapa 2 din Superligă.

Tănase va fi al treilea român care joacă în campionatul Chinei în acest sezon, după mijlocaşii Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns/prima ligă) şi Ronaldo Deaconu (Shaanxi Changan/liga a doua).

Gigi Becali a mai precizat că, în perioada următoare, FCSB îl va vinde şi pe mijlocaşul Darius Olaru.

„Este vorba să plece şi Olaru în altă parte. Eu am avut 5 milioane de euro, dar nu am acceptat. Am cerut 7 milioane de euro, dar l-am lăsat la 6 milioane de euro. Nu vreau să vorbesc mai multe, o să vedeţi”, a adăugat Becali.