Florin Tănase vrea ca FCSB să joace pe stadioanele din București: „Contribuim și noi cu bani la bugetul statului!”

FCSB a reușit să câștige meciul cu CS Mioveni, scor 3-0, în runda cu numărul 12 din Liga 1!

La finalul partidei, căpitanul roș-albaștrilor a avut un mesaj clar pentru cei care administrează noile arene din București. Tănase a declarat că vrea ca echipa sa să nu mai plece din Capitală și consideră că FCSB ar trebui să fie primită pe noile arene, care au fost construite din bani publici. Totodată, decarul roș-albaștrilor a vorbit și despre următoarea partidă de campionat, contra Farului, și s-a declarat sceptic în privința șanselor ca partida să se dispute.

„Din păcate, am revenit pe un teren foarte greu. Mă bucur însă că am reușit să marchez și să luăm cele trei puncte, dar și că i-am făcut fericiți pe colegii noștri și pe Mister, care se află în carantină în momentul de față. Am revenit la timp, însă mai am de muncă pentru a-mi reintra în forma dinaintea accidentării. Așa am pățit în fiecare an (n.r. ca FCSB să plece de pe Arena Națională), anul trecut am fost pe la Giurgiu.

Numai nouă ni se întâmplă asta, când suntem într-o formă bună să plecăm din București. Poate o să se trezească și cei care conduc stadioanele din Capitală și o să ne lase și pe noi să jucăm, pentru că toată lumea contribuie cu bani la bugetului statului și cred că destui. (n.r. despre meciul cu Farul) Stați să vedem dacă o să urmeze meciul cu Farul. Nu credem că va avea loc. Mâine vom face din nou teste și suntem prea puțini.” a spus Florin Tănase, la finalul partidei.