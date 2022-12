Florinel Coman era încăpățânat și la Viitorul: „Era mai haotic. Hagi îi spunea că nu e bine ce face, dar el făcea la fel”

Atacantul Florinel Coman a avut un sezon slab la FCSB, cu 3 goluri marcate în cele 17 meciuri jucate în actualul sezon al Superligii.

„Hagi îi spunea că nu e bine ce face, dar Coman făcea la fel”, a dezvăluit Bănel Nicoliță

La finalul meciului cu FC Botoșani, în care a înscris singurul gol al partidei, jucătorul a dat de înțeles că vrea să plece. Mai mult, a dat senzația că ironizează implicarea lui Gigi Becali la echipă, spunând că francezul Kylian Mbappe ar fi fost schimbat la FCSB în minutul 20 la cum a jucat în finala CM cu Argentina.

Bănel Nicoliță este și el de părere că Florinel Coman nu va mai juca la FCSB după reluarea campionatului și a făcut dezvăluiri de comportamentul lui când a debutat la FC Viitorul.

„Eu cred că e ultimul lui meci. După declarația pe care a avut-o aseară e clar că lucrurile nu stau bine și își dorește să plece. Să joace câte 15-20 de minute nu e ce vrea el. Poate să fie și o strategie și Gigi să-l joace titular până în vară și atunci să-l vândă, dar nu cred.

Eu îl știu pe Coman, e foarte dificil. Am jucat cu el la Viitorul, dacă nu e cineva să-i vorbească, să-i spună cum stau lucrurile… Coman a debutat cu mine în teren la Viitorul, era mai haotic, și Hagi l-a luat și a vorbit cu el zi de zi și încerca să-i explice că nu e bine ce face, dar el făcea la fel.

Ce făcea? Mai ieșea noaptea pe afară, mai fuma o țigară. Hagi îi spunea ‘nu mă interesează ce faci, e viața ta, dar eu vreau să ajungi fotbalist’. Era dificil în acea perioadă. Hagi a reușit pentru că a știut să vorbească cu el și a știut să-i spună lucrurile așa cum sunt”, a spus Nicoliță, conform fanatik.ro.

„Îl voi lăuda mereu pe Coman pentru că știu că are calitate”, este sincer Bpnel Nicoliță

Fostul internațional român nu neagă, însă, calitățile pe care le are Florinel Coman. „Acum un an și jumătate era cel mai tare, cerea pe el 30 de milioane, și acum să vorbim despre Coman că nu mai e bun?

Coman are o personalitate puternică, dacă nu îi convine ceva pleacă, nu stă la discuții. Nu se va lăsa de fotbal, cred că va căuta să se întoarcă la Hagi.

Gigi ține foarte mult la el, dar cred că s-a întâmplat ceva. Dacă vorbim de calitate, Coman e unul dintre cei mai buni. Unu la unu e foarte puternic.

Îl voi lăuda mereu pe Coman pentru că știu că are calitate. Dacă știam că nu are calitate, spuneam că nu are, dar are. Îi trebuie doar un om să vorbească cu el, să știe cum să-l ia”, a mai spus Bănel.