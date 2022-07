Florinel Coman l-a uitat pe Toni Petrea: „Altă atitudine, alt fotbal!”

FCSB s-a calificat în al treilea tur preliminar al Conference League, după victoria de pe teren propriu contra lui Saburtalo Tbilisi, scor 4-2 (4-3 la general).

„Am pierdut puțin controlul, cred că ne-am relaxat puțin”, recunoaște Florinel Coman

Mijlocașul Florinel Coman a marcat golul prin care a readus FCSB în avantaj, în minutul 79, după ce Saburtalo Tbilisi restabilise egalitatea în minutul 77, prin Tabatadze.

„Am pierdut puțin controlul, cred că ne-am relaxat puțin, a fost o greșeală. Dar am intrat doar cu gândul de a câștiga meciul, nimic altceva. Așa este, n-am mai văzut poarta de foarte mult timp, așa că mi-a fost greu în fața ei, dar sunt fericit că am marcat.

Mai mult decât atât, am dat dovadă de un grup puternic. Aveam nevoie să câștigam un meci în maniera aceasta. Sper ca din etapa viitoare să obținem doar victorii pe linie.

Cel mai frumos public din România, le mulțumim că au venit. Eu l-am mai avut antrenor pe Dică, este foarte bun și își dorește să scoată maximum din fiecare, a venit cu un alt aer și sperăm s-o ținem tot așa”, a declarat Coman.

Florinel Coman susține că la meciul cu Saburtalo Tbilisi a fost altă atitudine

Nicolae Dică, care și-a început al doilea mandat de antrenor principal la FCSB chiar la meciul cu Saburtalo Tbilisi, l-a desemnat căpitan pe Florinel Coman, deoarece este unul dintre cei mai vechi jucători din echipă.

„Banderola este o motivație în plus, sper să trag echipa după mine și să mă ridic la cel mai înalt nivel.

Florin Tănase a stat până ieri cu noi în cantonament. E foarte bine pentru el și a lăsat un gol, dar trebuie să ne ridicăm la nivelul cel mai înalt ca și colectiv.

Trebuia să plece acum 2-3 ani, părerea mea, dar sunt foarte fericit pentru el. Sunt fericit că am acumulat minute, am nevoie de ritm. Va fi greu, dar dacă acumulăm ritmul necesar, cred că vom putea să intrăm în grupe.

În seara asta am dat dovadă că se poate, a fost altă atitudine, a fost alt fotbal practicat”, a mai adăugat Coman.