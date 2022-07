Nicolae Dică a cerut transferuri după calificarea FCSB în Conference League: „Am mai îmbătrânit cinci ani”

FCSB s-a calificat în Turul 3 preliminar din Conference League, după ce a învins Saburtalo Tbilisi în retur cu 4-2. Risto Radunovic a marcat golul calificării din penalty, în minutul 87.

Nicolae Dică recunoaște că FCSB a greșit mult în repriza a doua

A fost primul meci al lui Nicolae Dică în al doilea mandat de antrenor la FCSB. În turul de acum o săptămână, echipa bucureșteană, pregătă la vremea respectivă de Toni Petrea, a cedat cu 0-1.

„Chiar vorbeam acum că am mai îmbătrânit cinci ani, dar important e că am câștigat și că ne-am calificat. Sunt emoții pozitive, vreau să le transmit asta jucătorilor și vrem să arătăm o altă atitudine.

Nu i-am lăsat pe cei din Georgia să urce mult, am greșit în a doua repriză, dar important e că băieții au reușit să revină și să câștige.

Le-am spus că trebuie să avem încredere și că trebuie să continuăm să jucăm, pentru că timp era.

Mă bucur că am reușit să-i facem pe suporteri bucuroși, galeria a fost la înălțime, mă bucur că am făcut această alegere, am vorbit cu șeful galeriei înainte de a semna aici și mi-a transmis că voi fi susținut de toți”, a spus Nicolae Dică la finalul meciului.

Nicolae Dică mai vrea jucători după calificarea FCSB în Conference League

Tehnicianul a spus și care sunt posturile deficitare. „Cu siguranță mai avem nevoie de întăriri, am vorbit cu patronul, am vorbit cu MM (n.r. – managerul general Mihai Stoica), pentru că avem nevoie de jucători de la mijlocul terenului în sus.

Avem jucători tineri și vrem și jucători cu experiență alături de noi. Toate meciurile sunt grele, jucăm în Europa, trebuie să avem aceeași încredere, aceeași atitudine și cu siguranță vom reuși”, a continuat Nicolae Dică.

„L-am ales pe Florinel căpitan pentru că e unul dintre cei mai vechi jucători din echipă, i-am spus ce înseamnă un căpitan, i-am spus ce trebuie să facă după ce pierde mingea și sper să continue, pentru că a înțeles ce înseamnă un căpitan.

E foarte bine pentru fotbalul românesc, pentru că reușim să acumulăm puncte, cu cât mergem mai sus în cupele europene, cu atât mai bine pentru fotbalul românesc”, a încheiat antrenorul FCSB.