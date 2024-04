Florinel Coman, mesaj pentru contestatarii săi: „Îmi dau viața la antrenamente să iau un titlu!”

Florinel Coman o va părăsi pe FCSB în vara acestui an, zvonindu-se că va merge la o formație din Qatar. Extrema stângă a bucureștenilor a vorbit despre contestatarii săi chiar după partida cu Rapid (2-2).

„Mbappe de România” a mărturisit că nu este interesat de părerea nimănui din exterior și că se concentrează pe câștigarea campionatului.

„Îmi dau viața la antrenamente să iau un titlu!”

„Am vrut să intrăm cu gândul de a câștiga, am început meciul foarte bine, dar din păcate am primit gol repede. E un plus față de meciul pe care l-am jucat cu ei, acel 4-0. Pe noi ar trebui să ne intereseze doar diferența dintre noi și locul 2.

Câștigăm la Sepsi și mergem mai departe. Ne-am învățat lecția, am intrat bine în meci. Fotbalul e imprevizibil. Pe mine mă interesează să iau campionatul, atât.

E important că am ars o etapă, am jucat cu o echipă care am înțeles că are ca obiectiv cupele europene, e bine. Nu vreau să simt nimic până când nu pun mâna pe trofeu. Eram acolo, nu a ieșit niciodată.

Un arbitraj splendid, foarte frumos, mi-a plăcut. Serios, a fost foarte bun, ne-a ținut în meci. Au fost nervi, înjurături, a știut domnul Bîrsan cum să gestioneze. Nu mă interesează ce se spune despre mine.

Nu mă interesează decât de un singur om, doar părerea dânsului. (n.r- Hagi?) Da! Atât mă interesează! Îmi dau viața la antrenamente să iau un titlu pe care nu l-am mai văzut de 8 ani și stau să ascult ce spun unii despre mine?”, a spus Florinel Coman, după remiza cu Rapid.