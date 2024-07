Florinel Coman pleacă la Al-Gharafa! Anunțul făcut de Gigi Becali

Gigi Becali a anunţat că Florinel Coman va pleca la gruparea din Qatar Al-Gharafa, iar suma de transfer este de peste 5 milioane de euro.

Suma de transfer este de 5.250.000

Fostul, de-acum, atacant al lui FCSB va avea un salariu imens la Al-Gharafa, de două milioane de euro pe an.

„Eu nu puteam să spun până acum ce nu ştiam sigur. Eu spuneam public ce ştiam. Nici eu nu eram sigur. Spuneam că oamenii vor să plătească clauza. Acum e sigur. Au zis că nu vor să plătească clauza, vor să facă contract de transfer, nu cu clauză. Ca dovadă că îl vor, am mai negociat şi am luat încă 250.000. Deci, suma de transfer este de 5.250.000, act de transfer între noi şi ei. Ieri am semnat actul de transfer”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

El a precizat că a discutat cu fotbalistul. „A zis că se duce. N-a putut să discute cu ei, că le-a cerut Edi să se concentreze. Astăzi, am vorbit cu Florinel şi a zis că între 15 şi 20 iulie se duce să facă vizita medicală şi să semneze contractul. Totul este înţeles. Mai rămâne să facă vizita medicală. S-a încheiat”, a adăugat Becali.