Florinel Coman, reacție inedită despre oferta din partea Rapidului: „Dacă vin cu banii…”-Ce a declarat căpitanul FCSB-ului!

FCSB s-a impus seara trecută cu scorul de 3-2 în fața celor de la Chindia Târgoviște. Deși s-a spus că va absenta luni bune din cauza ultimei sale accidentări, Florinel Coman și-a revenit miraculos și a fost chiar titular în partida cu dâmbovițenii.

După meci, Coman a trecut pe la flash interviu, acolo unde a vorbit despre recuperarea sa incredibilă, dar și despre oferta celor de la Rapid pentru el.

Florinel Coman a „scăpat” porumbelul!

„Nu vreau să comentez, sunt la Steaua (n.r. FCSB), am contract. Dacă vin cu bani (n.r. râde) … Sincer, nici nu vreau să vorbesc.

Joc la Steaua (n.r. FCSB), sunt fericit că am putut să stau mult pe teren, joi joc în Conference și sper să ne calificăm”, a declarat Florinel Coman, după victoria cu Chindia.

„M-am tratat patru zile și azi am jucat!”

„A fost foarte bine, m-am odihnit și am revenit la antrenament. Am văzut și eu ce s-a vorbit, șase luni, șapte luni. Nu am simțit așa tare, dar doctorul mi-a spus că e o ruptură foarte mare și că trebuie să merg să mă tratez.

M-am tratat patru zile și azi am jucat. Nu mi-a fost teamă, pentru că nu am avut durere foarte mare la accidentare. Acum mă simt foarte bine”, a mai spus tânărul fotbalist.

FCSB va juca joi, 18 august, în play-off-ul Conference League contra celor de la Viking FK. Partida va avea loc la București, de la ora 21:30.