Fluminense transmite că vrea să o învingă pe Chelsea și să facă istorie la Mondialul Cluburilor

Antrenorul echipei Fluminense, Renato Gaucho, a declarat că echipa sa a venit în Statele Unite pentru a ”face istorie” la Cupa Mondială a Cluburilor, în timp ce se pregătește să înfrunte Chelsea în semifinala prevăzută marți la New Jersey, pe MetLife Stadium, scrie Xinhua.

Vorbind luni la o conferință de presă, Renato a recunoscut discrepanța financiară dintre Fluminense și rivalele sale sale europene, dar a spus că încrederea, concentrarea și disciplina au adus echipa sa până aici.

”Fluminense, fiind rățușca cea urâtă, a ajuns până aici în ciuda dezavantajelor financiare, dar asta nu înseamnă că Fluminense nu poate ajunge în finală și nu poate câștiga Cupa Mondială a Cluburilor”, a spus antrenorul brazilian.

Potrivit lui Renato, echipa din Rio de Janeiro are mai puțin de 10% din capacitatea financiară a unor cluburi precum Chelsea, Real Madrid sau Paris Saint-Germain: ”Aceste cluburi mari au toate condițiile pentru a semna cei mai buni jucători. Dar am ajuns aici cu multă muncă asiduă, umilință și, mai presus de toate, crezând în noi înșine.”

Fluminense a ajuns în semifinale terminând pe locul doi în Grupa F, înainte de a le învinge pe Inter Milano și Al Hilal în primele două meciuri. Chelsea a învins Benfica și Palmeiras în ultimele două meciuri și a terminat pe locul doi în Grupa D.

Renato a lăudat viteza și calitatea tehnică a atacanților lui Chelsea, dar a spus că echipa sa nu își va schimba formula câștigătoare: ”Fără îndoială, au un atac foarte puternic. Două extreme foarte rapide în situații unu la unu, ceea ce îmi place foarte mult, iar Joao Pedro este un atacant excelent. Mijlocul lor are jucători care gândesc foarte bine jocul. Întotdeauna încercăm să limităm impactul adversarului nostru atunci când are posesia, dar când avem mingea, vom juca. Este ceea ce am făcut tot turneul.”

Renato a refuzat să confirme echipa sa de start, dar a spus că flexibilitatea sa tactică a fost esențială.

”În această Cupă Mondială a Cluburilor am schimbat formula de joc de două ori și a funcționat, a spus el. Obținem rezultate datorită muncii noastre asidue. Am făcut istorie până acum? Da. Suntem fericiți? Da. Dar vrem mai mult. Scopul nostru este să ajungem în finală”.

Câștigătoarea meciului de pe stadionul MetLife din New Jersey va întâlni fie Paris Saint-Germain, fie Real Madrid în finala de duminică.