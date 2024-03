Forfait-ul lui Nadal, trist pentru turneul de la Indian Wells, consideră Djokovic

Retragerea tenismanului spaniol Rafael Nadal din turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (California), pentru că nu se simte pregătit să joace la cel mai bun nivel, este „trist pentru turneu”, a afirmat, joi, o altă legendă a tenisului, sârbul Novak Djokovic, înaintea intrării sale în competiţie, programată sâmbătă, relatează AFP.

„Îmi pare rău pentru Nadal, este trist pentru turneu că s-a retras. Am călătorit cu el pentru a veni în Statele Unite, absolut întâmplător. A fost foarte drăguţ să-l văd. Ştiu că a decis să vină mai devreme pentru a se acomoda cu decalajul orar, pentru se antreneze şi a făcut tot ce a putut”, a spus Novak Djokovic.

„Sunt bucuros să revin aici după cinci ani, timpul trece repede. Sper să fac un turneu bun. Am o idee clară despre turneele pe care le vizez anul acesta, cele de Mare Şlem şi Jocurile Olimpice, evident. Este o viziune un pic diferită faţă de ultimele sezoane, dar sunt mai selectiv şi îmi ascult corpul, echipa mea”, a mai spus Djokovic.

„Am început sezoanele mele cu acest trofeu, ceea ce mi-a dat multă încredere pentru restul anului. Am avut un sezon excepţional anul trecut (trei victorii de Mare Şlem, un record de 24 de victorii în turneele majore), am doborât recorduri, am marcat istoria sportului, dar toate astea au necesitat multă energie. Am impresia că nu am avut timp suficient pentru a mă odihni şi să mă pregătesc corespunzător. Nu am jucat cel mai bun tenis în Australia, contrar lui Sinner (care l-a învins în semifinalele Australian Open), care a fost un jucător mai bun şi care a meritat victoria”, a adăugat liderul mondial.

Întrebat de jurnalişti dacă ar fi pregătit să joace la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028, Djokovic a răspuns: „Totul este posibil, dar nu ştiu încă. Vom vedea. LA-2028 este încă departe, dar este un gând care îmi dă dorinţă. Voi vedea an după an cum mă voi simţi, dacă voi rămâne suficient de motivat”.

Rafael Nadal s-a retras din turneul de la Indian Wells, pentru că nu se simte pregătit să joace la cel mai bun nivel, conform organizatorilor americani.

Nadal, 37 ani, care are 22 de titluri de Grand Slam în palmares, spera să-şi relanseze sezonul la cel mai înalt nivel, după ce s-a accidentat la Brisbane şi a ratat turneul Australian Open.

Ibericul trebuia să joace joi cu canadianul Milos Raonic, iar locul lui a fost luat de indianul Sumit Nagal.

Nadal, care a lăsat să se înţeleagă că 2024 este ultimul său sezon în tenis, speră să fie competitiv mai ales pe zgură, unde ţinteşte încă un titlu la Roland Garros (20 mai-9 iunie) şi apoi la Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie – 11 august).