Plecări pe bandă rulantă de la Oţelul Galaţi

SC Oţelul Galaţi şi atacantul Jovan Marković au încheiat raporturile contractuale, fotbalistul transferat temporar de la Universitatea Craiova urmând să se întoarcă la clubul de care aparţine, a anunţat, marţi, clubul gălăţean.

Bani semnase în iarnă pe doi ani și jumătate, dar și-a reziliat contractul

El revenise după o perioadă de inactivitate cauzată de o intervenţie chirurgicală şi a jucat pentru Oţelul Galaţi în 7 partide, marcând o singură dată, în acel 2-3 de pe teren propriu cu Poli Iaşi.

Înainte de a se transfera temporar la Oţelul, Jovan a mai fost împrumutat de gruparea doljeană la Academica Clinceni şi FC Hermannstadt.

Pe plan internaţional, atacantul de 24 de ani are prezenţe în naţionalele Under 17 şi de seniori ale României.

De asemenea, mijlocaşul Ahmed Bani, jucător care semnase în iarnă pentru cel puţin doi ani şi jumătate cu clubul gălăţean, a ajuns la un acord cu SC Oţelul Galaţi pentru încetarea relaţiilor contractuale.

Andrei Ahmed Bani, 22 de ani, s-a transferat la începutul acestui an de la Dinamo Bucureşti la SC Oţelul Galaţi, el semnând în acest sens un contract valabil până cel puţin în iunie 2027.

Ahmed a bifat 10 partide de Superliga în tricoul echipei noastre, perioadă în care a marcat un gol (pe terenul Universităţii Craiova). Bani, care poate juca atât în flancurile atacului, cât şi în spatele vârfului, are prezenţe la naţionalele Under 16, Under 17, Under 19, Under 20 şi Under 21 ale ţării noastre.