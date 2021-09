Un fost atacant oltean e categoric: „Nu am avut și nu am nicio treabă cu CSU Craiova”

În 2002, FC Universitatea Craiova o învingea pe Steaua pe teren propriu, scor 3-1, iar Bobi Verdeș (40 de ani) a marcat două goluri ale echipei oltene.

Acesta spune că el nu are nicio legătură și nu a jucat în viața lui pentru CSU Craiova.

„Parcă ieri a fost acel meci cu Steaua și chiar îmi este tare dor de cariera de fotbalist, dar și de suporterii din Peluza Sud 97. La meciul cu Steaua au fost vreo 40.000 de spectatori în tribune și vreo 20.000 au rămas pe la porți. A fost ceva incredibil.

În tricoul Universității am trăit cele mai frumoase clipe din cariera mea de fotbalist, iar în acel meci cu Steaua chiar că m-am simțit ca un adevărat fotbalist. Să joci în fața atâtor spectatori și cu o galerie așa de frumoasă, ce poți să îți dorești mai mult de atât?

Adrian Mititelu era atunci în conducerea clubului și a stat pe banca de rezervă. Îmi aduc aminte că dânsul după meci mi-a dat de la el personal o primă specială pentru cele două goluri marcate. Omul ăsta a iubit enorm FC Universitatea Craiova și o spun cu tărie că la această echipă eu am jucat”, a declarat Bobi Verdeș, pentru Ediția.ro.

Fostul fotbalist este categoric în privința continuatoarei Universității Craiova.

„Nu am avut și nu am nicio treabă cu CSU Craiova. Nu depind de nimeni de acolo și nu îmi este deloc teamă că se poate supăra cineva pe mine.

Dar ce vreți să spun? Eu spun adevărul. Vreți să spun că am jucat pentru ei dacă nu am jucat? Eu am jucat la FCU. Asta este echipa la care eu am jucat și le voi ține pumnii strânși băieților în meciul cu FCSB. Băieții trebuie să joace cu maximă concentrare, iar dacă vor reuși să câștige sâmbătă seara ei vor deveni eroii orașului.

Îi știți pe suporterii din Peluza Sud, nu? Ei sunt pătimași, dar dacă învingi pe una dintre rivalele importante din campionat suporterii te pot ierta”, a completat Bobi Verdeș.

De-a lungul timpului, Bobi Verdeș evoluat la echipe precum Pandurii, U Craiova, FC Național, Oțelul Galați, FC Argeș, Dacia Mioveni, FCM Bacău, Unirea Alba Iulia, Chindia Târgoviște, Gloria Buzău, ASA Târgu Mureș sau Oltul Slatina.

FC U Craiova 1948 va primi vizita celor de la FCSB, sâmbătă, de la ora 20:00, în etapa a noua a Ligii I.