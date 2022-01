Fost conducător din fotbalul românesc, dezvăluiri din copilărie: „Până la 14 ani eu nu am avut încălțăminte”. Care a fost șansa vieții sale

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a făcut dezvăluiri din copilăria sa, petrecută în comuna Bălcești, din județul Vâlcea.

„Mama era o dulceață, dar pentru tata nu trebuia să miști din front. Aveam 30, 40, 50 de găini, aveam porci, rațe gâște. Am rămas eu să muncec. Sora mea s-a măritat când avea 15-16 ani, iar eu atunci aveam 9 ani. Am avut calități ieșite din comun. Am făcut și lupte. Nu știam cu mingea, dar totuși am jucat în Divizia B. Am fugit la Craiova. Descărcam un camion de lubenițe. Primeam două, una o mâncam una o vindeam. M-a găsit tata și m-a luat acasă. M-a înscris la o școală profesională la Craiova.

M-au repartizat la Făgăraș. Parcă era altă lume acolo. Eram sălbatic când am ajuns acolo. Nici cu furculița nu mâncam până atunci. Până la 14 ani eu nu am avut încălțăminte niciodată. Opinicile mi se rupeau. Eram un copil descurcăreț„, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate, la Realitatea Plus.