Fost golgheter din Liga 1, dezvăluiri despre traumele din copilărie: ”Familia mea s-a sacrificat foarte mult”

Atacantul albanez de origine kosovară Azdren Llullaku (34 de ani) a vorbit despre greutățile din copilărie.

Fotbalistul a ajuns Gaz Metan Mediaş în 2012, după mai multe aventuri în ligile inferioare din Italia. În tricoul echipei ardelene Llullaku a evoluat în 113 meciuri, marcând 34 de goluri şi oferind 10 pase decisive. În sezonul 2016/2017, Llullaku a fost golgheterul Ligii 1, cu 16 goluri marcate. Acesta a fost legitimat la Gaz Metan timp de patru sezoane. A mai jucat în România la Poli Iași și Astra Giurgiu (2018-2019 – 34 de meciuri). În 2016 s-a transferat la Astana, în Kazahstan, unde a jucat doar 17 meciuri și a fost împrumutat la Tobol pentru câteva luni.

Apoi a revenit în Italia, dar în 2019 a ajuns în prima ligă din Belarus, la Shakhtyor Soligorsk. A revenit în 2020, în România, când a semnat cu Concordia Chiajna, echipă la care evoluează și în prezent. Formația ilfoveană se bate pentru promoarea în Liga 1. Acesta a dezvăluit că a lucrat ca barman într-un restaurant, dar visul său era să ajungă fotbalist. Albanezul este refugiat al războiului din Kosovo.

”Viaţa din Italia nu a fost uşoară, fiind doar cu mama şi fraţii mici, nu a fost usor. Dar cu munca, trăgeam de noi şi am reuşit. În Italia am şi muncit, am şi fost la şcoala, am şi jucat fotbal. Au fost perioade când le făceam toate trei în acelaşi timp. Barman la un restaurant.

Acolo lucra şi mama în acel restaurant. Şi am început într-o seară să-i ajut şi aşa, uşor, uşor… de când eram mic aveam mingea de fotbal cu mine mereu.

Mi-am dorit tot timpul să ajung fotbalist, familia mea s-a sacrificat foarte mult ca eu să am parte de realizarea asta. Sunt recunoscător României pentru totdeauna.

M-am întors aici pentru că m-am simţit bine. Aici mă cunoaşte lumea, cunosc domeniul, fotbalul românesc şi mă simt bine”, a spus Azdren Llullaku, în exclusivitate, pentru Orange Sport.