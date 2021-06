Fostul internațional Jean Vlădoiu (52 de ani) spune că este frustrant că „tricolorii” nu s-au calificat la Campionatul European, ratând șansa de a evolua în fața propriilor suporteri.

Jean Vlădoiu a evoluat de 28 de ori pentru naționala României. A făcut parte din lotul naționalei pentru Mondialul din 1994 şi Euro din 1996.

”Foarte frustrant şi mă gândesc şi la jucători. Am lucrat şi în Federaţie şi pentru toţi oamenii de acolo s-au pierdut foarte mulţi bani. Să nu uităm totuşi că noi am bătut Macedonia, am bătut şi Austria şi, din păcate, le-am văzut jucând la Bucureşti pe amândouă, iar noi suntem acasă.

E trist, dar trebuie să fim alături de acest grup, de această generaţie, de jucătorii tineri. Trebuie să-i încurajăm pentru că alţii nu avem de unde să aducem. Şi uşor uşor cred că se va forma un grup unit, puternic. Aşa cum au făcut-o la U21 cred ca o pot face şi în continuare.

(n.r. despre meciurile naţionalei) Frustrant şi pentru Rădoi, şi-a pierdut şi el puţin cumpătul, el care era foarte controlat în faţa presei în general. Dar e frustrant, acea presiune există, ca selecţioner o ai în permanenţă. El trebuie să se controleze, trebuie să gândească, să ia în calcul orice declaraţie care vine din partea unui antrenor ca Mircea Lucescu sau Cornel Dinu, nume grele în fotbalul românesc.

Trebuie în general să analizezi şi dupa aia să ieşi să declari. Nu cred că e omul care în momentul ăsta să nu poată să realizeze ce şi-a propus la echipa naţională. Trebuie să fie puţin mai atent, să găsească primul 11 cel mai bun şi cel mai în formă şi eu cred că rezultatele pot apărea. Depinde cât va mai avea timp la echipa naţională, pentru că dacă nu ai rezultate, cu siguranţă vei fi schimbat”, a declarat Jean Vlădoiu potrivit Telekom Sport.