Fosta iubită a lui Ciprian Marica a rupt instagramul! Ana Muntean a făcut senzație în Mykonos

Ana Muntean, fosta iubită a lui Ciprian Marica, a făcut senzație pe instagram, cu pozele pe care le-a pus din timpul vacanței pe care a făcut-o în Grecia.

Ana Muntean a fost în vacanță pe „Insula Bogaților”

Blonda nu ezită să-și pună în valoare formele ori de câte ori are ocazia. Ea a fost, recent, în vacanță, în Grecia, pe insula Mykonos – „Insula Bogaților”, de unde a postat imagini și videoclipuri.

Fosta iubită a lui Ciprian Marica este, în prezent, antrenor de fitness și își încântă admiratorii cu abdomenul, fesierii și coapsele muncite din greu la sală.

„Belea ești!”, „Ce frumoasă ești!” sau „Arăți superb!” sunt câteva dintre comentariile făcute de cei care apreciază formele Anei Muntean.

Ciprian Marica a avut o aventură cu Ana Muntean în 2020

În urmă cu doi ani, Ana Muntean a fost surprinsă de soțul ei la un hotel din Cluj alături de Ciprian Marica. Acesta, acoperit doar cu un prosop, a încercat să se eschiveze, dar fără prea mare succes.

„Acea perioadă a fost o perioadă din care am învățat foarte multe, o perioadă pe care mi-o asum cu bune și cu rele și o perioadă în urma căreia nu am niciun fel de regret”, spunea Ana Muntean la un an după ce videoclipul cu ea și Ciprian Marica a ajuns public.