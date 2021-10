Ana Muntean, „amanta lui Ciprian Marica”, dezvăluiri inedite despre relația cu fostul fotbalist: „Nu am niciun fel de regret”

Ana Muntean, cunoscută drept „amanta lui Ciprian Marica” nu regretă că a fost surprinsă chiar de soțul ei în compania fostului fotbalist la un hotel din Cluj-Napoca.

Ana Muntean a vorbit despre acea perioadă în care a fost protagonista unui scandal de proporţii.

”Acea perioadă a fost o perioadă din care am învățat foarte multe, o perioadă pe care mi-o asum cu bune și cu rele și o perioadă în urma căreia nu am niciun fel de regret”, a declarat Ana Muntean, în cadrul emisiunii La Sală.

Frumoasa blondă a ţinut să îi mulţumească Anamariei Prodan care a sărit în apărarea sa.

”Am văzut un articol foarte frumos în care Anamaria Prodan a declarat despre mine faptul că sunt și eu mamă, am și eu dreptul la viață, am doi copii, că sunt o femeie care trebuie lăsată în pace. Nu am avut ocazia să îi mulțumesc pentru asta”, a mai spus Ana Muntean, care și-a convins soțul că mai merită încă o șansă.

Aceasta este antrenoare de fitness și proprietara unui brand de haine pe care îl promovează în mediul online.