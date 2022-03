Fostul jucător al FCSB-ului a revenit la echipa lui Becali. Revenire neașteptată pentru cel care va ocupa un nou post la FCSB

Fost căpitan al FCSB-ului, Lucian Filip a revenit „acasă”. Fostul jucător a fost apreciat în trecut atât de conducere cât și de fanii echipei. Acum a revenit la echipa lui Becali și va avea un rol important.

Lucian Filip: „Eu m-am simţit respectat cât am jucat la acest club!”

După ce a decis să se retragă din cariera de fotbalist, Lucian Filip a revenit la FCSB unde și-a anunțat deja obiectivele într-un prim interviu acordat pentru site-ul FCSB:

„Mă simt foarte bine. M-am întors la clubul unde am cunoscut cele mai mari satisfacţii. Sunt în mediul meu, am o relaţie foarte bună cu oamenii care sunt în staff şi mă simt foarte bine. Când ai o asemenea şansă la un club aşa mare, nu ai cum să o ratezi. Mai ales din perspectiva mea.

Eu m-am simţit respectat cât am jucat la acest club. Faptul că oferta a rămas valabilă, pentru mine nu a fost o surpriză.Orice accidentare a fost grea. Cea din 2017 a fost cea mai grea, nu mă aşteptat ca lucrurile să meargă aşa greu. Faptul că eu am trecut prin toate fazele aici, m-a ajutat să acumulez experienţă.

Ca jucător, eu am iubit disciplina. În toti anii, nu am luat nicio amendă. Nu am întârziat, nu am avut probleme cu kilogramele. Cultura noastră nu ne ajută să fim aproape de fotbalul modern. Noi nu ştiam ce să lucrăm suplimentar. Noi nu ştiam că după meci trebuie să îţi bei proteinele, nu să mănânci pizza şi să bei o bere.”, a declarat Lucian Filip pentru sursa menționată.

În 181 de meciuri în toate competițiile, ca jucător al FCSB-ului, Lucian Filip a marcat 7 goluri alături de 7 pase decisive.

Ultimul club pentru care a activat a fost chiar Academica Clinceni, unde se transferase vara trecută.