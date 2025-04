Fostul jucător de la Manchester United și Juventus debutează în MMA! Vrea să se lupte cu un alt fotbalist: „Poate să mă muște”

Professional Fighters League (PFL) a anunțat vineri că fostul internațional francez Patrice Evra (43 de ani) va debuta în MMA, în cadrul unui eveniment care se va desfășura pe 23 mai la Paris. Acesta a reacționat la rândul său pe rețelele sociale și a numit adversarul pe care ar dori să-l întâlnească.

Patrice Evra va debuta în MMA

Patrice Evra s-a retras din fotbal în 2018, după o carieră extraordinară, în care a evoluat pentru formații importante din Europa, precum Monaco, Manchester United, Juventus sau Olympique Marseille, dar și la echipa națională a Franței. La șapte ani distanță, fostul fundaș va debuta într-un alt sport: MMA.

„Fostul căpitan al ‘Les Bleus’, Evra își va îndeplini visul de a participa într-un eveniment MMA. Acesta a început antrenamentele încă din 2016, alături de prietenul său, superstarul PFL Cedric Doumbe”, au anunțat cei de la pe site-ul oficial.

„Ar trebui să știți deja, iubesc și acest joc (n.r. ‘I love this game’, frază folosită des de Evra). Am evoluat pe cele mai importante scene din fotbal, am câștigat toate trofeele majore.

PFL Europe Paris va fi o noapte foarte specială pentru mine. M-am antrenat alături de cei mai buni din lume ani de zile, vor spune și ei că sunt pregătit pentru acest eveniment”, a transmis francezul în anunțul oficial.

Luis Suarez, adversarul ideal. „Poate să mă muște”

După ce prezența sa în cadrul evenimentului a fost confirmată, Evra a revenit cu un mesaj pe contul oficial de X. „Mă antrenez pentru prima mea luptă în PFL Europe.

Ei îmi vor alege adversarul… M-au întrebat cu cine aș vrea să lupt. Le-am spus: Luis Suarez. Plătesc din buzunarul meu. Poate chiar să mă muște”, a transmis fostul fundaș.

Evra și Suarez au fost implicați într-un scandal major în 2011, când francezul l-a acuzat pe sud-american de injurii rasiste după un meci între Manchester United și Liverpool.

Atacantul, care evoluează acum pentru Inter Miami, a fost suspendat pentru opt etape la acel moment și amendat cu 40.000 de lire sterline.