EXCLUSIV | Cornel Dinu s-a săturat! ”Procurorul” nu vrea să mai știe de Dinamo: ”Nu vreau să mai aud acest cuvânt. Îmi ajunge!”

Fostul mare jucător și antrenor al lui Dinamo, Cornel Dinu (72 de ani), a reacționat după ce clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare a cerut insolvența.

Cornel Dinu s-a arătat dezamăgit că suporterii din DDB nu i-au ascultat sfaturile și spune că pentru el Dinamo reprezintă trecutul.

„Nu mai comentez situația de la Dinamo, pentru că am obosit, sunt bătrân, mă doare fantastic ce se întâmplă. Spun ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat de peste un an de zile și nimeni nu ține cont. Deci, nu vreau să mai aud cuvântul Dinamo. Sunt total dezamăgit. Eu spun de un an de zile cine sunt ăia, ce fac, ce se întâmplă și băieții au mers înainte la insolvență. Deci, nu vreau să mai comentez niciun subiect legat de Dinamo. Pentru mine, Dinamo este doar trecutul, prezentul nu mai există acum.

Atât timp cât eu spun ce e cu spaniolii, ce trebuie făcut și totul se face altfel, dați-mi voie să nu mai aud cuvântul Dinamo. Gata, îmi ajunge! Am pus prea mult suflet, prea multă patimă! Am vrut să se întâmple lucruri ca lumea, nu s-a ținut cont de absolut nimic. Am nevoie de înțelegere și de tăcere”, a declarat Cornel Dinu în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Dinamo 1948 SA a depus vineri cererea pentru deschiderea procedurii de insolvenţă la Tribunalul Municipiului Bucureşti. Un club în insolvenţă nu poate juca în cupele europene.

Dinamo a acumulat din nou datorii de 29,7 milioane de lei la finele anului trecut, echivalând circa 6 milioane de euro.

