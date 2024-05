Fotbal: Zeljko Kopic (Dinamo) – In ultimele două partide singura solutie pentru noi este victoria

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că singura soluţie pentru formaţia sa în ultimele două partide ale sezonului este victoria, el precizând că jucătorii trebuie să se prezinte pe teren la cel mai înalt nivel al lor.

„Am avut şansele noastre în partidele precedente, nici nu mai e nevoie să amintesc despre greşelile pe care le-am făcut, acum trebuie să ne concentrăm la maxim pentru meciul cu Universitatea Cluj. Înainte de partida cu Voluntari totul depindea numai de noi… acum însă trebuie să ne uităm şi la rezultatele celorlalţi şi urmează să avem meciuri grele. Acum trebuie să fim la cel mai înalt nivel al nostru. Nu pot să spun că jucătorii nu au vrut în vreun meci, dar greşelile făcute ne-au costat punctele. Aşa că în ultimele două partide singura soluţie este victoria”, a spus el.

Referitor la faptul că o parte din suporterii dinamovişti i-au cerut demisia după remiza, 1-1, cu FC Voluntari, antrenorul a afirmat: „Eu nu am nicio problemă să vorbesc cu suporterii pentru că sunt o parte importantă a clubului nostru. Ceea ce nu mi-a plăcut este momentul ales şi locul. Putem vorbi oricând, dar nu după imediat meci pentru că emoţiile şi tensiunea sunt foarte mari şi toată lumea e supărată. Eu eram la fel de supărat după meci. Iar acest gen de discuţii la acel moment nu pot rezolva nimic. Eu am venit la Dinamo şi am dat maximum din primul moment. A fost o situaţie foarte grea încă de la început şi acum e la fel. Eu îmi fac treaba cât de bine pot, mai departe deciziile le iau cei din conducere”.

Întrebat dacă crede în miracole, Zeljko Kopic a răspuns: „Eu cred în echipa mea. Şi cu toate aceste suişuri şi coborâşuri, din primul moment de când am venit aici am luptat până la capăt cu echipa mea. Şi asta voi face în continuare”.

Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte formaţia Universitatea Cluj, sâmbătă, de la ora 20:00, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a play-out-ului Superligii.