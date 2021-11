Fotbalist cu patru titluri în Gruia, despre sezonul CFR-ului: „Cel mai important e să facă asta”

După patru titluri în Liga 1 cu CFR Cluj, Damjan Djokovic s-a transferat în Turcia, la Rizespor, la începutul acestui an.

Mijlocașul de 31 de ani a vorbit despre diferențele dintre campionatul românesc și Super Lig, prima divizie turcă.

De asemenea, jucătorul croat merge pe mâna grupării ardelene și în acest sezon pentru titlul de campioană, în ciuda faptului că fosta sa echipă are un parcurs dezamăgitor în Conference League.

„Pot să zic că este un campionat foarte interesant, imprevizibil, şi noi cu echipa am început nu prea bine, dar sper că o să revenim şi noi. Infrastructura este foarte bună în Turcia, stadioanele foarte frumoase şi lumea de pe stadion îţi da foarte multă adrenalină. Sunt un pic peste ce e în România.

Îmi pare rău, pentru că mi-am făcut mulţi prieteni în Cluj, dar jucăm pentru familie şi pentru cariera noastră şi a venit ocazia asta să merg în Turcia şi a trebuit să merg.

Fiecare ţară are ceva, dar bineînţeles, dacă am stat cel mai mult la Cluj, a fost şi datorită pentru că am avut performanţe, echipa a câştigat campionatul patru ani la rând şi au fost şi performanţe în Europa. Când ai rezultate la job şi viaţa este frumoasă.

Eu cred că da (n.r. campionatul), dar e un sezon lung şi niciodată nu e simplu, mai ales cu Craiova (n.r. CSU) în formă şi FCSB care o să revină aici, deci o să fie un sezon, mai ales în play-off, foarte interesant după părerea mea.

Din păcate, CFR în Europa nu a mers prea bine sezonul ăsta, dar, din fericire, a mers bine în România. Asta e de bine, dar cum ştii şi tu, punctele în play-off nu mai sunt la fel, dar CFR are un lot puternic şi cred că va face faţă ca de obicei. Ăsta e fotbalul, nu cred că cineva s-a aşteptat să fie uşor cu Steaua Roşie. Cred că fotbalul e aşa, dacă nu dai gol şi ei dau gol, ca în ultimul meci, când dai în bară (n.r. Deac, cu AZ Alkmaar) şi ei dau gol, asta e.

Cel mai important pentru mine şi pentru CFR e că o să revină perfomanţele care au fost şi cu care lumea s-a obişnuit la CFR, şi în România, şi în Europa”, a declarat Djokovic, pentru Telekom Sport.