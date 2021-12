Fotbalist ivorian, afectat de rasismul din Liga 1: „Nu e normal să te comporți ca un sălbatic, dar i-am iertat”

Ivorianul Moussa Sanoh (26 de ani) – internațional liberian, crescut în Olanda – a jucat pentru Poli Iași, s-a transferat apoi la Gaz Metan Mediaș, a fost și la FC Voluntari, iar în prezent este legitimat la FC Mioveni.

Extrema dreaptă a formației argeșene a explicat de ce îndrăgește România, dar a rememorat și episoade teribile. În 2008, acesta a fost martorul actelor de violență ale fanilor dinamoviști în Olanda, la 0-1 cu NEC.

“Practic, în această țară, în acest oraș am luat contactul prima oară cu românii. În 2008, aveam 13 ani. A jucat Dinamo București un meci în cupele europene cu NEC, eu fiind junior la Nijmegen. Am fost în tribună la acel meci, iar după ce echipa noastră a deschis scorul, fanii lui Dinamo ne-au atacat, au rupt tot pe acolo, au aruncat cu scaune spre zona unde eram și eu, și alți olandezi. Un scaun a aterizat lângă mine, am avut mare noroc că nu m-a lovit. Stewarzii ne-au mutat de acolo, era groaznic. Am fost chiar speriat, prima oară în viață! Am rămas cu acea sperietură, mă gândeam: ‘Așa or fi românii, duri, puși pe bătaie?!’”, a declarat Moussa Sanoh, potrivit libertatea.ro.

La 17 decembrie, Dinamo a pierdut pe terenul celor de la CS Mioveni, 1-2, iar unul dintre goluri a fost marcat de Moussa Sanoh.

“Asta cu fotbalul a trecut, cum au trecut și diverse scandări rasiste la adresa mea, inclusiv în România. Ultima oară, tot suporterii lui Dinamo mi-au strigat lucruri urâte. Arbitrul a oprit meciul, dar i-am zis să nu noteze nimic, pentru că eu nu fac plângere! Nu este normal să te comporți ca un sălbatic, dar i-am iertat. M-am gândit că oamenii respectivi sunt frustrați că echipa lor pierde. Apropo, m-am răzbunat, elegant, zic eu„, a mai spus Moussa Sanoh.

Sportivul a vorbit și despre tradițiile din România.

„Văd că vă place să sărbătoriți, am asistat și la câteva evenimente, gen nuntă sau botez, pe la diverse restaurante. Uite, îmi place muzica lui Fuego, deși nu înțeleg prea bine ce zice. – Cum ai ajuns să-ți placă? – Am văzut odată la televizor, apoi am dat pe internet. Cred că era tot de Sărbători. Dar văzând niște melodii ale lui pe internet, am găsit una referitoare la mama, la părinți, și-atunci i-am sunat pe ai mei și le-am zis că mi-e dor de ei. Îmi place muzica românească. Și faptul că sunteți apropiați de familiile voastre„, a conchis Moussa Sanoh.