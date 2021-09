Fotbalist român, de la visul „un Campionat Mondial”, la campion la jocuri de noroc și videochat: „M-am refugiat”

Cariera unui fotbalist se poate schimba în orice moment. Aceasta poate fi foarte ușor influențată în mod negativ de elementele extrasportive.

Ionuț-Andrei Mihai a trăit pe propria piele acest lucru. Unul dintre cei mai talentați jucători ai generației sale avea un viitor frumos în față, însă alegerile proaste i-au afectat profund cariera promițătoare. Acum, a decis să povestească despre ceea ce l-a făcut nefericit: jocurile de noroc și videochat-ul.

Ajuns la 33 de ani, Ionuț Mihai a evoluat la CS Alexandria, CS Predeal, Inter Gaz, Ceahlăul, CS Snagov, CS Buftea. A fost junior la FC Național și Rapid.

La începutul carierei la seniori, după împrumutul de la Rapdi la CS Alexandria, jucătorul a fost aproape să meargă la FC Brașov, unde antrenorera Răzvan Lucescu, însă a ajuns la CS Predeal, tot în Liga 3.

„În urmă cu 20 de ani, când, copil fiind, Cosmin Olăroiu mă lua să mă antrenez alături de prima echipă a lui FC Național, îmi imaginam că voi juca în Liga Campionilor și la un Campionat Mondial, nicidecum că voi ajunge să povestesc despre ‘performanțele’ la jocuri de noroc, videochat și alte lucruri care dor.

După perioada de la Alexandria, doamna Anamaria Prodan îl suna zilnic pe tatăl meu pentru a semna cu dânsa. La 16 ani, eram vedeta echipei. Nu era cunoscută atunci și am ales altceva. Dinu Gheorghe mi-a spus că Răzvan Lucescu mă vrea la Brașov, dar printr-o conjunctură nefavorabilă, am ajuns la Predeal. Acolo, singura mea performanță notabilă a fost cucerirea unei ospătărițe foarte frumoase (n.r. – râde).

Am marcat 11 goluri și 10 pase decisive (n.r. la Inter Gaz). Mă simțeam important, eram sub aripa ‘tăticuțului’ meu din fotbal, Gabi Răduță, președintele clubului. Chiar dacă am retrogradat, am intrat în atenția mai multor cluburi, printre care Steaua II, CS Otopeni sau Ceahlăul.

S-au plătit bani frumoși pe mine (n.r. plecarea de la Ceahlăul). Trebuia să fie rampa de lansare către visul meu, dar a fost începutul sfârșitului. Am jucat la Liga 2, dar relația cu Florin Marin, antrenorul de atunci, nu era foarte bună și dintr-o dată nu mi-a mai dat nicio șansă.

M-am refugiat în jocuri de noroc, iar totul a culminat cu furtul de pe cardul fostului meu coleg, Marius Burlacu. Am fost trimis la echipa a doua și, chiar dacă dădeam goluri pe bandă rulantă, nu am mai revenit niciodată la prima echipă, în Liga 1″, a dezvăluit Ionuț-Andrei Mihai, pentru Digi Sport.