Fotbalistul care a fost la un pas de un gest necugetat din cauza alcoolului: „Nu am fost cea mai bună versiune a mea”

Wayne Rooney a acceptat să vorbească despre problemele pe care le-a avut în trecut din cauza vieții extrasportive.

Fostul mare jucător al lui Manchster United a recunoscut că a fost foarte aproape să își piardă capul din cauza unui vicii care i-au afectat și randamentul în carieră.

„Femeile sau condusul în stare de ebrietate, ceea ce am făcut, ar fi putut duce la uciderea cuiva sau la sinucidere – şi nu e bine. Ştiam că am nevoie de ajutor pentru a mă salva, dar şi pentru a-mi salva familia. Acum 10-15 ani, nu puteam să intru într-un vestiar şi să spun «Mă lupt cu alcoolul, mă lupt din punct de vedere al sănătăţii mintale».

Nu puteam să fac asta. Când este implicat alcoolul, iei decizii proaste şi va trebui să suporţi consecinţele. Nu schimbă cu nimic sentimentele mele pentru Colleen”, a declarat managerul lui Derby County pentru BBC.

Antrenorul de 36 de ani spune că în prezent „tenebrele trecutului” nu îl mai bântuie.

„Este în regulă, chiar deţin controlul. Era cazul. Aşa cum am spus, nu am fost niciodată alcoolic, am fost mai degrabă un consumator în exces, care, dacă aveam două zile libere, beam literalmente două zile şi apoi puneam picături pentru ochi, foloseam gumă de mestecat, apă de gură.

şi mergeam la antrenament. Uneori nu am fost cea mai bună versiune a mea pentru clubul meu. Am vorbit cu oameni. A ajutat. Mi-am eliberat sentimentele. Nu am făcut asta mai demult – le-am ţinut în mine şi apoi se acumulează”, și-a încheiat mărturisirea atacantul cu 120 de selecții pentru naționala Albionului.