Fotbalistul care a fost luat în colimator de Dan Petrescu chiar de ziua lui: „Nu am cum să uit vreodată”

„Bursucul” este cunoscut drept un tehnician extrem de coleric și care cu greu acceptă ca echipele lui să fie învinse.

Obsedat de perfecțiunea defensivă, fostul component al Generației de Aur și-ar dori de asemenea ca fotbaliștii săi să fie impecabili pe faza de apărare. Chiar și atunci când victoria pare asigurată, un gol primit îl poate scoate din minți pe Petrescu. Marius Onofraș povestește o întâmplare de acest gen, petrecută în vara lui 2007. Atacantul juca la vremea respectivă pentru Unirea Urziceni cu care avea să cucerească și titlul de campioană doi ani mai târziu.

„E un moment pe care n-am cum să-l uit vreodată. Era 17 august, ziua mea de naștere, jucam cu Poli Timișoara. Era 2-0 la pauză pentru noi. Am intrat prin minutul 60. Am dat gol, am dat bară, s-a făcut 4-0. Prin minutul 88, Poli Timișoara primește penalty. În poartă, Bogdan Stelea. Bate Gigel Bucur, apără Stelea. Au intrat câțiva jucători în suprafața de pedeapsă, s-a repetat iar lovitura. A bătut iar Gigel Bucur, iar a apărat-o Stelică.

Din bucuria faptului că a apărat penalty, am mers și am sărit în brațele lui și, trecând prin spatele lui, am atins mingea cu mâna. A văzut arbitrul și a repetat penalty-ul. În cele din urmă, au înscris și s-a făcut 4-1.Dan Petrescu era foc și pară pe mine, nu știu cum de am scăpat. Spunea «Mi-ai stricat golaverajul, nu e posibil așa ceva!» A fost foarte vocal la adresa mea, cu toate că marcasem. Așa era el ca antrenor, voia întotdeauna să câștige fără să primească gol. Nu aveai cum să te superi, făcea lucrurile corect și aveai ce să înveți de la el”, a povestit actualul team-manager al lui Poli Iași pentru Gsp.

Onofraș a jucat la Unirea Urziceni în perioada 2006-2010, venind la formația ialomițeană de la Poli Iași. În acest interval, el a reușit să înscrie 24 de goluri în 113 meciuri disputate în tricoul formației dispărută între timp din fotbalul românesc.